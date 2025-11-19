- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
28 (57.14%)
Negociações com perda:
21 (42.86%)
Melhor negociação:
4.20 USD
Pior negociação:
-17.02 USD
Lucro bruto:
49.01 USD (4 533 pips)
Perda bruta:
-114.88 USD (9 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.40 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
94.74%
Depósito máximo carregado:
122.20%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
22 (44.90%)
Negociações curtas:
27 (55.10%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-1.34 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-5.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-37.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.14 USD (6)
Crescimento mensal:
-50.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
69.46 USD
Máximo:
69.46 USD (104.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.39% (69.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.11% (20.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.20 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +18.40 USD
Máxima perda consecutiva: -37.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Торговля по тренду с использованием локов
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-67%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
6
0%
49
57%
95%
0.42
-1.34
USD
USD
70%
1:40