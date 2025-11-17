SinaisSeções
SAPA TAUFIK

Relive Trader

SAPA TAUFIK
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
RockWest-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
17 (50.00%)
Negociações com perda:
17 (50.00%)
Melhor negociação:
58.72 USD
Pior negociação:
-50.93 USD
Lucro bruto:
330.00 USD (33 127 pips)
Perda bruta:
-501.56 USD (50 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (80.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
75.65%
Depósito máximo carregado:
5.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.53
Negociações longas:
21 (61.76%)
Negociações curtas:
13 (38.24%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-5.05 USD
Lucro médio:
19.41 USD
Perda média:
-29.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-194.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-194.52 USD (4)
Crescimento mensal:
-22.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
171.56 USD
Máximo:
324.08 USD (28.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.13% (324.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.87% (45.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s -172
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +58.72 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +80.99 USD
Máxima perda consecutiva: -194.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockWest-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Relive Trader

    • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
    • Stoploss Always Available
    • Single Trade Entry, Fix Lot
    • Risk Reward 1:2
    • Scalping, Swing And Intraday
    • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
    • Trade on Asia, Euro & Us session
    • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa








2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 03:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
