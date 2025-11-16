SinaisSeções
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 379%
Exness-Real29
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 046
Negociações com lucro:
1 742 (85.14%)
Negociações com perda:
304 (14.86%)
Melhor negociação:
15.35 USD
Pior negociação:
-62.56 USD
Lucro bruto:
4 191.43 USD (356 400 pips)
Perda bruta:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (120.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.37 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
45.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.96
Negociações longas:
1 122 (54.84%)
Negociações curtas:
924 (45.16%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.41 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-33.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.45 USD (3)
Crescimento mensal:
34.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
115.37 USD (6.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (34.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.50% (422.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 434
EURAUD 370
GBPCAD 253
GBPUSD 236
EURCAD 132
EURUSD 114
USDCAD 96
GBPCHF 92
USDCHF 66
AUDCAD 62
AUDUSD 62
AUDCHF 62
EURGBP 38
EURCHF 29
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 453
EURAUD 276
GBPCAD 249
GBPUSD 374
EURCAD 151
EURUSD 144
USDCAD -19
GBPCHF -15
USDCHF 18
AUDCAD 70
AUDUSD 48
AUDCHF 64
EURGBP 6
EURCHF 22
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 28K
EURAUD 24K
GBPCAD 14K
GBPUSD 11K
EURCAD 18K
EURUSD 10K
USDCAD -2.6K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 9.7K
AUDUSD 4.8K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 421
EURCHF 1.7K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.35 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +120.37 USD
Máxima perda consecutiva: -33.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
Sem comentários
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
