- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 046
Negociações com lucro:
1 742 (85.14%)
Negociações com perda:
304 (14.86%)
Melhor negociação:
15.35 USD
Pior negociação:
-62.56 USD
Lucro bruto:
4 191.43 USD (356 400 pips)
Perda bruta:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (120.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.37 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
45.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.96
Negociações longas:
1 122 (54.84%)
Negociações curtas:
924 (45.16%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.41 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-33.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.45 USD (3)
Crescimento mensal:
34.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
115.37 USD (6.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (34.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.50% (422.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|434
|EURAUD
|370
|GBPCAD
|253
|GBPUSD
|236
|EURCAD
|132
|EURUSD
|114
|USDCAD
|96
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCHF
|62
|EURGBP
|38
|EURCHF
|29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|453
|EURAUD
|276
|GBPCAD
|249
|GBPUSD
|374
|EURCAD
|151
|EURUSD
|144
|USDCAD
|-19
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|18
|AUDCAD
|70
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|64
|EURGBP
|6
|EURCHF
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|11K
|EURCAD
|18K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDCHF
|5.1K
|EURGBP
|421
|EURCHF
|1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.35 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +120.37 USD
Máxima perda consecutiva: -33.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-Real29
|0.42 × 12
Exness-Real16
|0.72 × 18
Exness-Real4
|0.99 × 136
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
