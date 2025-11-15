SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLDEN CUP
Algoritmic Capital, Ltd.

GOLDEN CUP

Algoritmic Capital, Ltd.
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
208
Negociações com lucro:
190 (91.34%)
Negociações com perda:
18 (8.65%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-22.91 USD
Lucro bruto:
502.26 USD (42 115 pips)
Perda bruta:
-320.72 USD (31 053 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (91.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.55 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
8.40%
Depósito máximo carregado:
4.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
4.17
Negociações longas:
83 (39.90%)
Negociações curtas:
125 (60.10%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
2.64 USD
Perda média:
-17.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-22.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.91 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.90%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
43.50 USD (3.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.14% (41.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.54% (44.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 182
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +91.55 USD
Máxima perda consecutiva: -22.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
TRADE GOLD with Fix SL and use TP .... 
Sem comentários
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
