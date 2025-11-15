SinaisSeções
Lai Weng Keong

LWK

0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
19 (42.22%)
Negociações com perda:
26 (57.78%)
Melhor negociação:
7.84 USD
Pior negociação:
-6.82 USD
Lucro bruto:
86.04 USD (41 879 pips)
Perda bruta:
-95.13 USD (22 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (29.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.88 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
8.65%
Depósito máximo carregado:
16.06%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
33 (73.33%)
Negociações curtas:
12 (26.67%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
4.53 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-13.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.01 USD
Máximo:
33.37 USD (13.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.21% (33.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.29% (5.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500Cash 7
GER40Cash 5
GOLDmicro 4
CADJPYmicro 4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 3
EU50Cash 3
EURJPYmicro 3
NETH25Cash 2
HK50Cash 2
UK100Cash 2
USDJPYmicro 2
SPAIN35Cash 1
GBPJPYmicro 1
CHFJPYmicro 1
US100Cash 1
SILVERmicro 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500Cash -16
GER40Cash 15
GOLDmicro -5
CADJPYmicro -4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 15
EU50Cash 17
EURJPYmicro 5
NETH25Cash 5
HK50Cash -8
UK100Cash -6
USDJPYmicro -8
SPAIN35Cash -4
GBPJPYmicro -5
CHFJPYmicro -6
US100Cash -5
SILVERmicro -3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500Cash -2.1K
GER40Cash 13K
GOLDmicro -4.8K
CADJPYmicro 14
FRA40Cash 5.9K
SWI20Cash 7.6K
EU50Cash 5K
EURJPYmicro 228
NETH25Cash 278
HK50Cash -92
UK100Cash -3.1K
USDJPYmicro -176
SPAIN35Cash -17
GBPJPYmicro -191
CHFJPYmicro -74
US100Cash -1.7K
SILVERmicro -126
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.84 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +29.88 USD
Máxima perda consecutiva: -13.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LWK
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
229
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
13%
1:500
