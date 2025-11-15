- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
19 (42.22%)
Negociações com perda:
26 (57.78%)
Melhor negociação:
7.84 USD
Pior negociação:
-6.82 USD
Lucro bruto:
86.04 USD (41 879 pips)
Perda bruta:
-95.13 USD (22 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (29.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.88 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
8.65%
Depósito máximo carregado:
16.06%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
33 (73.33%)
Negociações curtas:
12 (26.67%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
4.53 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-13.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.01 USD
Máximo:
33.37 USD (13.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.21% (33.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.29% (5.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500Cash
|7
|GER40Cash
|5
|GOLDmicro
|4
|CADJPYmicro
|4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|3
|EU50Cash
|3
|EURJPYmicro
|3
|NETH25Cash
|2
|HK50Cash
|2
|UK100Cash
|2
|USDJPYmicro
|2
|SPAIN35Cash
|1
|GBPJPYmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|US100Cash
|1
|SILVERmicro
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500Cash
|-16
|GER40Cash
|15
|GOLDmicro
|-5
|CADJPYmicro
|-4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|15
|EU50Cash
|17
|EURJPYmicro
|5
|NETH25Cash
|5
|HK50Cash
|-8
|UK100Cash
|-6
|USDJPYmicro
|-8
|SPAIN35Cash
|-4
|GBPJPYmicro
|-5
|CHFJPYmicro
|-6
|US100Cash
|-5
|SILVERmicro
|-3
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500Cash
|-2.1K
|GER40Cash
|13K
|GOLDmicro
|-4.8K
|CADJPYmicro
|14
|FRA40Cash
|5.9K
|SWI20Cash
|7.6K
|EU50Cash
|5K
|EURJPYmicro
|228
|NETH25Cash
|278
|HK50Cash
|-92
|UK100Cash
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-176
|SPAIN35Cash
|-17
|GBPJPYmicro
|-191
|CHFJPYmicro
|-74
|US100Cash
|-1.7K
|SILVERmicro
|-126
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.84 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +29.88 USD
Máxima perda consecutiva: -13.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
USD
13%
1:500