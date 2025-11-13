- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
141
Negociações com lucro:
134 (95.03%)
Negociações com perda:
7 (4.96%)
Melhor negociação:
19.98 USD
Pior negociação:
-11.85 USD
Lucro bruto:
41.97 USD (12 419 pips)
Perda bruta:
-26.78 USD (15 389 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (9.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.64 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
5.34%
Depósito máximo carregado:
19.72%
Último negócio:
24 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
92 (65.25%)
Negociações curtas:
49 (34.75%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
0.31 USD
Perda média:
-3.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.03 USD (2)
Crescimento mensal:
15.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.03 USD (21.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.91% (19.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.53% (9.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30m
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30m
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30m
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.98 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.52 USD
Máxima perda consecutiva: -19.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
