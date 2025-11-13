SinaisSeções
Hayyan Azizi Zein

Fronia GOLD

0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
30 (53.57%)
Negociações com perda:
26 (46.43%)
Melhor negociação:
847.00 USD
Pior negociação:
-548.40 USD
Lucro bruto:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Perda bruta:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 754.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 754.61 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
14.75%
Depósito máximo carregado:
11.40%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
36 (64.29%)
Negociações curtas:
20 (35.71%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
18.80 USD
Lucro médio:
308.06 USD
Perda média:
-314.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-963.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 291.48 USD (3)
Crescimento mensal:
-25.17%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.15 USD
Máximo:
2 973.22 USD (47.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.70% (2 973.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.04% (695.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
CHFJPY 0
NQ100.R 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
CHFJPY 30
NQ100.R 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +847.00 USD
Pior negociação: -548 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 754.61 USD
Máxima perda consecutiva: -963.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot

Sem comentários
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
