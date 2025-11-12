- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
280
Negociações com lucro:
156 (55.71%)
Negociações com perda:
124 (44.29%)
Melhor negociação:
89.67 USD
Pior negociação:
-47.93 USD
Lucro bruto:
2 260.89 USD (202 772 pips)
Perda bruta:
-1 556.30 USD (132 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (632.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
632.55 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
54.13%
Depósito máximo carregado:
19.92%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
181 (64.64%)
Negociações curtas:
99 (35.36%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
2.52 USD
Lucro médio:
14.49 USD
Perda média:
-12.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-225.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.93 USD (14)
Crescimento mensal:
29.76%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
369.13 USD
Máximo:
784.70 USD (27.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.00% (784.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.94% (138.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.67 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +632.55 USD
Máxima perda consecutiva: -225.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
7
99%
280
55%
54%
1.45
2.52
USD
USD
30%
1:500