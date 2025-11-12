- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
53 (94.64%)
Negociações com perda:
3 (5.36%)
Melhor negociação:
1 079.49 EUR
Pior negociação:
-145.80 EUR
Lucro bruto:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Perda bruta:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (18 563.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
18 563.83 EUR (53)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
36.05%
Depósito máximo carregado:
8.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
46.11
Negociações longas:
40 (71.43%)
Negociações curtas:
16 (28.57%)
Fator de lucro:
44.74
Valor esperado:
324.09 EUR
Lucro médio:
350.26 EUR
Perda média:
-138.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-393.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-393.15 EUR (3)
Crescimento mensal:
427.78%
Previsão anual:
5 190.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
393.59 EUR
Máximo:
393.59 EUR (39.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.36% (393.59 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.15% (3 398.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|21K
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|205K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 079.49 EUR
Pior negociação: -146 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18 563.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -393.15 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|27.05 × 248
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
191%
0
0
USD
USD
9.1K
EUR
EUR
13
100%
56
94%
36%
44.74
324.09
EUR
EUR
39%
1:500