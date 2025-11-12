SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
53 (94.64%)
Negociações com perda:
3 (5.36%)
Melhor negociação:
1 079.49 EUR
Pior negociação:
-145.80 EUR
Lucro bruto:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Perda bruta:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (18 563.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
18 563.83 EUR (53)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
36.05%
Depósito máximo carregado:
8.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
46.11
Negociações longas:
40 (71.43%)
Negociações curtas:
16 (28.57%)
Fator de lucro:
44.74
Valor esperado:
324.09 EUR
Lucro médio:
350.26 EUR
Perda média:
-138.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-393.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-393.15 EUR (3)
Crescimento mensal:
427.78%
Previsão anual:
5 190.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
393.59 EUR
Máximo:
393.59 EUR (39.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.36% (393.59 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.15% (3 398.90 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 205K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 079.49 EUR
Pior negociação: -146 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18 563.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -393.15 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


Sem comentários
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
