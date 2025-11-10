SinaisSeções
Phawin Tirasa

SignalteteRB2

Phawin Tirasa
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 88%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
22 (81.48%)
Negociações com perda:
5 (18.52%)
Melhor negociação:
2.86 USD
Pior negociação:
-6.18 USD
Lucro bruto:
24.84 USD (3 095 pips)
Perda bruta:
-14.71 USD (1 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (10.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.36 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
48.16%
Depósito máximo carregado:
25.15%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
4 (14.81%)
Negociações curtas:
23 (85.19%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
1.13 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.18 USD (1)
Crescimento mensal:
43.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.53 USD (34.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.83% (8.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.67% (5.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD 8
EURUSD 5
AUDCAD 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD 5
EURUSD 1
AUDCAD 0
GBPCAD -2
EURAUD -1
AUDUSD 0
USDCAD 0
GBPUSD 2
NZDJPY 1
CADJPY 3
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD 662
EURUSD 100
AUDCAD 11
GBPCAD -326
EURAUD -79
AUDUSD 33
USDCAD 11
GBPUSD 192
NZDJPY 164
CADJPY 442
NZDUSD 81
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.86 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.36 USD
Máxima perda consecutiva: -6.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 152
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 89
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 294
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
0.63 × 8
RoboForex-Pro-5
1.34 × 56
Exness-Real16
2.24 × 242
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.92 × 300
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 11:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 10:30
Share of trading days is too low
2025.11.11 10:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
