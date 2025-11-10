SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AMANHECER DOURADO
Salomao Hack

AMANHECER DOURADO

Salomao Hack
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -16%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
19 (51.35%)
Negociações com perda:
18 (48.65%)
Melhor negociação:
50.21 USD
Pior negociação:
-51.92 USD
Lucro bruto:
345.53 USD (34 855 pips)
Perda bruta:
-413.85 USD (41 078 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (95.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
28.21%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
24 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
18 (48.65%)
Negociações curtas:
19 (51.35%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-1.85 USD
Lucro médio:
18.19 USD
Perda média:
-22.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-131.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.94 USD (5)
Crescimento mensal:
-26.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
68.32 USD
Máximo:
165.38 USD (31.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.38% (165.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.27% (67.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.21 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +95.26 USD
Máxima perda consecutiva: -131.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
suport: 

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

Sem comentários
2025.12.09 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AMANHECER DOURADO
30 USD por mês
-16%
0
0
USD
362
USD
5
100%
37
51%
28%
0.83
-1.85
USD
31%
1:500
Copiar

