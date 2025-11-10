- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
19 (51.35%)
Negociações com perda:
18 (48.65%)
Melhor negociação:
50.21 USD
Pior negociação:
-51.92 USD
Lucro bruto:
345.53 USD (34 855 pips)
Perda bruta:
-413.85 USD (41 078 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (95.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
28.21%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
24 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
18 (48.65%)
Negociações curtas:
19 (51.35%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-1.85 USD
Lucro médio:
18.19 USD
Perda média:
-22.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-131.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.94 USD (5)
Crescimento mensal:
-26.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
68.32 USD
Máximo:
165.38 USD (31.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.38% (165.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.27% (67.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
