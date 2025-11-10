SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLDEN HACK TREND VOLATILITY
Salomao Hack

GOLDEN HACK TREND VOLATILITY

Salomao Hack
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
52 (48.14%)
Negociações com perda:
56 (51.85%)
Melhor negociação:
19.26 USD
Pior negociação:
-16.02 USD
Lucro bruto:
84.47 USD (9 300 pips)
Perda bruta:
-160.78 USD (15 883 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (34.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
1.59%
Depósito máximo carregado:
12.14%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
80 (74.07%)
Negociações curtas:
28 (25.93%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-0.71 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-64.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.07 USD (7)
Crescimento mensal:
-24.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.16 USD
Máximo:
133.88 USD (29.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.31% (133.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.93% (53.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.26 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +34.72 USD
Máxima perda consecutiva: -64.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
suport:

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

Sem comentários
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 03:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
