- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
52 (48.14%)
Negociações com perda:
56 (51.85%)
Melhor negociação:
19.26 USD
Pior negociação:
-16.02 USD
Lucro bruto:
84.47 USD (9 300 pips)
Perda bruta:
-160.78 USD (15 883 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (34.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
1.59%
Depósito máximo carregado:
12.14%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
80 (74.07%)
Negociações curtas:
28 (25.93%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-0.71 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-64.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.07 USD (7)
Crescimento mensal:
-24.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.16 USD
Máximo:
133.88 USD (29.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.31% (133.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.93% (53.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.26 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +34.72 USD
Máxima perda consecutiva: -64.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
Sem comentários
