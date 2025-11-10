SinaisSeções
Duy Van Nguy

Gold Scalp Trend Ea

Duy Van Nguy
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 333 USD por mês
crescimento desde 2025 408%
Exness-MT5Real24
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
61 (87.14%)
Negociações com perda:
9 (12.86%)
Melhor negociação:
68.16 USD
Pior negociação:
-62.53 USD
Lucro bruto:
516.84 USD (358 928 pips)
Perda bruta:
-108.57 USD (68 999 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (141.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.82 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.66
Atividade de negociação:
33.29%
Depósito máximo carregado:
12.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.53
Negociações longas:
58 (82.86%)
Negociações curtas:
12 (17.14%)
Fator de lucro:
4.76
Valor esperado:
5.83 USD
Lucro médio:
8.47 USD
Perda média:
-12.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.53 USD (1)
Crescimento mensal:
106.83%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.53 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.57% (62.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.37% (144.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 408
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 290K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +68.16 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +141.67 USD
Máxima perda consecutiva: -13.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 20:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
