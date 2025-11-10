- Crescimento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
61 (87.14%)
Negociações com perda:
9 (12.86%)
Melhor negociação:
68.16 USD
Pior negociação:
-62.53 USD
Lucro bruto:
516.84 USD (358 928 pips)
Perda bruta:
-108.57 USD (68 999 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (141.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.82 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.66
Atividade de negociação:
33.29%
Depósito máximo carregado:
12.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.53
Negociações longas:
58 (82.86%)
Negociações curtas:
12 (17.14%)
Fator de lucro:
4.76
Valor esperado:
5.83 USD
Lucro médio:
8.47 USD
Perda média:
-12.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.53 USD (1)
Crescimento mensal:
106.83%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.53 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.57% (62.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.37% (144.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|408
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|290K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
333 USD por mês
408%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
8
95%
70
87%
33%
4.76
5.83
USD
USD
35%
1:500