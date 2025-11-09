- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
52 (78.78%)
Negociações com perda:
14 (21.21%)
Melhor negociação:
0.46 EUR
Pior negociação:
-0.85 EUR
Lucro bruto:
16.99 EUR (2 097 pips)
Perda bruta:
-12.33 EUR (1 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4.30 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.30 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
13.20%
Depósito máximo carregado:
6.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.04
Negociações longas:
34 (51.52%)
Negociações curtas:
32 (48.48%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.07 EUR
Lucro médio:
0.33 EUR
Perda média:
-0.88 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.45 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.49 EUR
Máximo:
4.49 EUR (4.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.30% (4.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.66% (3.68 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|844
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
105
EUR
EUR
8
100%
66
78%
13%
1.37
0.07
EUR
EUR
4%
1:500