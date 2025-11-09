SinaisSeções
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
22 (91.66%)
Negociações com perda:
2 (8.33%)
Melhor negociação:
381.98 SGD
Pior negociação:
-507.93 SGD
Lucro bruto:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Perda bruta:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 025.08 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
1 348.22 SGD (6)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
5.44
Negociações longas:
14 (58.33%)
Negociações curtas:
10 (41.67%)
Fator de lucro:
4.44
Valor esperado:
115.64 SGD
Lucro médio:
162.77 SGD
Perda média:
-402.86 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-507.93 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-507.93 SGD (1)
Crescimento mensal:
45.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.24 SGD
Máximo:
509.73 SGD (16.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.86% (509.02 SGD)
Pelo Capital Líquido:
32.64% (661.02 SGD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 99
AUDUSD 249
GBPUSD 596
AUDJPY 129
GBPJPY 489
USDCAD 488
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
EURGBP 69
EURUSD -216
GBPAUD 108
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 829
AUDUSD 2.2K
GBPUSD 2.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 5K
USDCAD 3K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
EURGBP 499
EURUSD -2.5K
GBPAUD 742
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +381.98 SGD
Pior negociação: -508 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 025.08 SGD
Máxima perda consecutiva: -507.93 SGD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.86 × 916
141 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 23:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Algo Z
30 USD por mês
119%
0
0
USD
4.8K
SGD
8
100%
24
91%
100%
4.44
115.64
SGD
33%
1:500
Copiar

