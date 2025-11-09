- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
22 (91.66%)
Negociações com perda:
2 (8.33%)
Melhor negociação:
381.98 SGD
Pior negociação:
-507.93 SGD
Lucro bruto:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Perda bruta:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 025.08 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
1 348.22 SGD (6)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
5.44
Negociações longas:
14 (58.33%)
Negociações curtas:
10 (41.67%)
Fator de lucro:
4.44
Valor esperado:
115.64 SGD
Lucro médio:
162.77 SGD
Perda média:
-402.86 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-507.93 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-507.93 SGD (1)
Crescimento mensal:
45.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.24 SGD
Máximo:
509.73 SGD (16.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.86% (509.02 SGD)
Pelo Capital Líquido:
32.64% (661.02 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +381.98 SGD
Pior negociação: -508 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 025.08 SGD
Máxima perda consecutiva: -507.93 SGD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 916
141 mais ...
