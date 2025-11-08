SinaisSeções
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -59%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
56 (54.90%)
Negociações com perda:
46 (45.10%)
Melhor negociação:
214.15 USD
Pior negociação:
-174.70 USD
Lucro bruto:
2 105.30 USD (70 901 pips)
Perda bruta:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (407.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
407.14 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
2.96%
Depósito máximo carregado:
90.39%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
51 (50.00%)
Negociações curtas:
51 (50.00%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.38 USD
Lucro médio:
37.59 USD
Perda média:
-48.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-612.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-612.07 USD (11)
Crescimento mensal:
-71.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
427.58 USD
Máximo:
612.07 USD (65.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.09% (612.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.56% (158.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +214.15 USD
Pior negociação: -175 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +407.14 USD
Máxima perda consecutiva: -612.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
Sem comentários
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 82% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
