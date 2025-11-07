SinaisSeções
DAILY FOUR PERCENT

Fort Knox Global Inc.
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD por mês
crescimento desde 2025 59%
FPMarketsLLC-Live4
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
780
Negociações com lucro:
674 (86.41%)
Negociações com perda:
106 (13.59%)
Melhor negociação:
56.94 USD
Pior negociação:
-98.92 USD
Lucro bruto:
1 356.23 USD (28 602 pips)
Perda bruta:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (43.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.15 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
76.45%
Depósito máximo carregado:
108.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
336 (43.08%)
Negociações curtas:
444 (56.92%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-9.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-105.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-231.56 USD (3)
Crescimento mensal:
5.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
413.87 USD (46.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.01% (413.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.72% (460.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.94 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.80 USD
Máxima perda consecutiva: -105.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.60 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.71 × 17
Axi-US12-Live
1.50 × 14
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
2.29 × 17
OctaFX-Real3
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
VantageInternational-Live 22
8.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
8.00 × 3
Fyntura-Live
13.09 × 23
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DAILY FOUR PERCENT
2000 USD por mês
59%
0
0
USD
1.1K
USD
8
0%
780
86%
76%
1.28
0.39
USD
44%
1:50
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.