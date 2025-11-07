- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
780
Negociações com lucro:
674 (86.41%)
Negociações com perda:
106 (13.59%)
Melhor negociação:
56.94 USD
Pior negociação:
-98.92 USD
Lucro bruto:
1 356.23 USD (28 602 pips)
Perda bruta:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (43.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.15 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
76.45%
Depósito máximo carregado:
108.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
336 (43.08%)
Negociações curtas:
444 (56.92%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-9.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-105.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-231.56 USD (3)
Crescimento mensal:
5.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
413.87 USD (46.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.01% (413.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.72% (460.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|780
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.94 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.80 USD
Máxima perda consecutiva: -105.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2000 USD por mês
59%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
0%
780
86%
76%
1.28
0.39
USD
USD
44%
1:50