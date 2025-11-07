- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
385
Negociações com lucro:
349 (90.64%)
Negociações com perda:
36 (9.35%)
Melhor negociação:
16.73 USD
Pior negociação:
-16.15 USD
Lucro bruto:
1 041.61 USD (53 290 pips)
Perda bruta:
-133.11 USD (5 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (153.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.51 USD (49)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
4.29%
Depósito máximo carregado:
6.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
24.65
Negociações longas:
119 (30.91%)
Negociações curtas:
266 (69.09%)
Fator de lucro:
7.83
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-3.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.78 USD (3)
Crescimento mensal:
34.53%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
36.85 USD (3.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.24% (37.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (45.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|385
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|909
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.73 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 49
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +153.51 USD
Máxima perda consecutiva: -27.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
777 USD por mês
295%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
98%
385
90%
4%
7.82
2.36
USD
USD
6%
1:400