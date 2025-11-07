SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Spider Gold
Muhammad Zahran Rahmadi Putra

Spider Gold

Muhammad Zahran Rahmadi Putra
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD por mês
crescimento desde 2025 295%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
385
Negociações com lucro:
349 (90.64%)
Negociações com perda:
36 (9.35%)
Melhor negociação:
16.73 USD
Pior negociação:
-16.15 USD
Lucro bruto:
1 041.61 USD (53 290 pips)
Perda bruta:
-133.11 USD (5 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (153.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.51 USD (49)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
4.29%
Depósito máximo carregado:
6.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
24.65
Negociações longas:
119 (30.91%)
Negociações curtas:
266 (69.09%)
Fator de lucro:
7.83
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-3.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.78 USD (3)
Crescimento mensal:
34.53%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
36.85 USD (3.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.24% (37.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (45.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 385
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 48K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.73 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 49
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +153.51 USD
Máxima perda consecutiva: -27.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Spider Gold
777 USD por mês
295%
0
0
USD
1.2K
USD
12
98%
385
90%
4%
7.82
2.36
USD
6%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.