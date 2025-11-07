- Crescimento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
50 (43.10%)
Negociações com perda:
66 (56.90%)
Melhor negociação:
68.40 USD
Pior negociação:
-37.80 USD
Lucro bruto:
1 389.60 USD (2 385 pips)
Perda bruta:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (147.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
147.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
0.10%
Depósito máximo carregado:
2.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
65 (56.03%)
Negociações curtas:
51 (43.97%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
27.79 USD
Perda média:
-19.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-130.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-130.70 USD (6)
Crescimento mensal:
9.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
223.90 USD
Máximo:
362.30 USD (25.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.98% (362.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.29% (23.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|112
|US30.H26
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30.Z25
|22
|US30.H26
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30.Z25
|176
|US30.H26
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WMMarkets-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
