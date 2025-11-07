SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Benyamin2
Mahdi Ariani

Benyamin2

Mahdi Ariani
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
WMMarkets-REAL
1:10
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
50 (43.10%)
Negociações com perda:
66 (56.90%)
Melhor negociação:
68.40 USD
Pior negociação:
-37.80 USD
Lucro bruto:
1 389.60 USD (2 385 pips)
Perda bruta:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (147.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
147.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
0.10%
Depósito máximo carregado:
2.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
65 (56.03%)
Negociações curtas:
51 (43.97%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
27.79 USD
Perda média:
-19.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-130.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-130.70 USD (6)
Crescimento mensal:
9.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
223.90 USD
Máximo:
362.30 USD (25.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.98% (362.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.29% (23.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30.Z25 112
US30.H26 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30.Z25 22
US30.H26 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30.Z25 176
US30.H26 105
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +68.40 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +147.00 USD
Máxima perda consecutiva: -130.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WMMarkets-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

ok
Sem comentários
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Benyamin2
30 USD por mês
7%
0
0
USD
2.1K
USD
12
0%
116
43%
0%
1.06
0.73
USD
17%
1:10
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.