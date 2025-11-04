SinaisSeções
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 comentários
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 121
Negociações com lucro:
7 914 (65.29%)
Negociações com perda:
4 207 (34.71%)
Melhor negociação:
7 952.51 USD
Pior negociação:
-11 707.80 USD
Lucro bruto:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Perda bruta:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (5 405.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
18.06%
Depósito máximo carregado:
56.33%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
175
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
7 172 (59.17%)
Negociações curtas:
4 949 (40.83%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
4.80 USD
Lucro médio:
36.20 USD
Perda média:
-54.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-2 255.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 028.30 USD (3)
Crescimento mensal:
8.02%
Previsão anual:
97.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 330.00 USD
Máximo:
46 260.85 USD (43.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.96% (46 260.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.59% (3 167.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 952.51 USD
Pior negociação: -11 708 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5 405.61 USD
Máxima perda consecutiva: -2 255.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
Sem comentários
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Stable trading007
30 USD por mês
-18%
0
0
USD
11K
USD
38
0%
12 121
65%
18%
1.25
4.80
USD
83%
1:100
Copiar

