Negociações:
12 121
Negociações com lucro:
7 914 (65.29%)
Negociações com perda:
4 207 (34.71%)
Melhor negociação:
7 952.51 USD
Pior negociação:
-11 707.80 USD
Lucro bruto:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Perda bruta:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (5 405.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
18.06%
Depósito máximo carregado:
56.33%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
175
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
7 172 (59.17%)
Negociações curtas:
4 949 (40.83%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
4.80 USD
Lucro médio:
36.20 USD
Perda média:
-54.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-2 255.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 028.30 USD (3)
Crescimento mensal:
8.02%
Previsão anual:
97.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 330.00 USD
Máximo:
46 260.85 USD (43.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.96% (46 260.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.59% (3 167.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Melhor negociação: +7 952.51 USD
Pior negociação: -11 708 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5 405.61 USD
Máxima perda consecutiva: -2 255.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
Sem comentários
