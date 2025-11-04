- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
102 (39.68%)
Negociações com perda:
155 (60.31%)
Melhor negociação:
9.96 USD
Pior negociação:
-2.99 USD
Lucro bruto:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Perda bruta:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (46.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.91 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
9.01%
Depósito máximo carregado:
13.36%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
110 (42.80%)
Negociações curtas:
147 (57.20%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
3.17 USD
Perda média:
-1.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-26.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.57 USD (15)
Crescimento mensal:
44.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.54 USD
Máximo:
43.78 USD (30.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.15% (32.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.75% (4.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.96 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +46.91 USD
Máxima perda consecutiva: -26.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
Sem comentários