Ji Jaeyeong

Exness GD4 60 BE1

Ji Jaeyeong
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 75%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
102 (39.68%)
Negociações com perda:
155 (60.31%)
Melhor negociação:
9.96 USD
Pior negociação:
-2.99 USD
Lucro bruto:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Perda bruta:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (46.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.91 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
9.01%
Depósito máximo carregado:
13.36%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
110 (42.80%)
Negociações curtas:
147 (57.20%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
3.17 USD
Perda média:
-1.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-26.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.57 USD (15)
Crescimento mensal:
44.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.54 USD
Máximo:
43.78 USD (30.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.15% (32.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.75% (4.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 131
BTCUSD 126
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 60
BTCUSD -15
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 73K
BTCUSD -100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.96 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +46.91 USD
Máxima perda consecutiva: -26.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 17:19
Share of trading days is too low
2025.11.04 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
