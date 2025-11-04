- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
33 (97.05%)
Negociações com perda:
1 (2.94%)
Melhor negociação:
5.62 USD
Pior negociação:
-0.09 USD
Lucro bruto:
56.16 USD (5 817 pips)
Perda bruta:
-0.09 USD (2 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (25.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.52 USD (14)
Índice de Sharpe:
1.10
Atividade de negociação:
34.26%
Depósito máximo carregado:
8.77%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
623.00
Negociações longas:
22 (64.71%)
Negociações curtas:
12 (35.29%)
Fator de lucro:
624.00
Valor esperado:
1.65 USD
Lucro médio:
1.70 USD
Perda média:
-0.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescimento mensal:
26.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.09 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.05% (0.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.75% (6.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.62 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
52 mais ...
