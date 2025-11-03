SinaisSeções
Exness GD4 30 B1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 B1

Ji Jaeyeong
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -17%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
42 (31.81%)
Negociações com perda:
90 (68.18%)
Melhor negociação:
9.96 USD
Pior negociação:
-2.95 USD
Lucro bruto:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Perda bruta:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (30.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.06 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
1.96%
Depósito máximo carregado:
39.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
57 (43.18%)
Negociações curtas:
75 (56.82%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-1.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-29.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.36 USD (16)
Crescimento mensal:
-26.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.88 USD
Máximo:
38.65 USD (70.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.57% (38.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.14% (3.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 132
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.96 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +30.06 USD
Máxima perda consecutiva: -29.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
Sem comentários
2025.12.28 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 00:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 01:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 19:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 18:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 18:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
