Negociações:
132
Negociações com lucro:
42 (31.81%)
Negociações com perda:
90 (68.18%)
Melhor negociação:
9.96 USD
Pior negociação:
-2.95 USD
Lucro bruto:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Perda bruta:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (30.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.06 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
1.96%
Depósito máximo carregado:
39.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
57 (43.18%)
Negociações curtas:
75 (56.82%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-1.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-29.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.36 USD (16)
Crescimento mensal:
-26.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.88 USD
Máximo:
38.65 USD (70.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.57% (38.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.14% (3.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.96 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +30.06 USD
Máxima perda consecutiva: -29.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
