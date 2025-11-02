SinaisSeções
Yudy Feriyanto

YUFRO 20

Yudy Feriyanto
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 125 USD por mês
crescimento desde 2025 74%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
8.38 USD
Pior negociação:
-4.71 USD
Lucro bruto:
86.94 USD (86 404 pips)
Perda bruta:
-26.39 USD (26 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
5.29%
Depósito máximo carregado:
11.05%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
22 (48.89%)
Negociações curtas:
23 (51.11%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-2.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.41 USD (3)
Crescimento mensal:
21.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.41 USD (7.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.44% (9.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.22% (10.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100Cash 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100Cash 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100Cash 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.38 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.91 USD
Máxima perda consecutiva: -9.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 20% a month
Sem comentários
2025.12.19 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 03:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No swaps are charged
2025.11.30 13:00
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 00:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
Share of trading days is too low
2025.11.05 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
