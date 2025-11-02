- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
8.38 USD
Pior negociação:
-4.71 USD
Lucro bruto:
86.94 USD (86 404 pips)
Perda bruta:
-26.39 USD (26 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
5.29%
Depósito máximo carregado:
11.05%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
22 (48.89%)
Negociações curtas:
23 (51.11%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-2.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.41 USD (3)
Crescimento mensal:
21.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.41 USD (7.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.44% (9.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.22% (10.29 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
US100Cash
45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
US100Cash
61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
US100Cash
60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.38 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.91 USD
Máxima perda consecutiva: -9.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 20% a month
