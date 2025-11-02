- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
37 (71.15%)
Negociações com perda:
15 (28.85%)
Melhor negociação:
230.80 USD
Pior negociação:
-39.87 USD
Lucro bruto:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
Perda bruta:
-191.04 USD (74 022 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (499.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
645.23 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
78.52%
Depósito máximo carregado:
18.63%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
24.99
Negociações longas:
34 (65.38%)
Negociações curtas:
18 (34.62%)
Fator de lucro:
12.08
Valor esperado:
40.72 USD
Lucro médio:
62.39 USD
Perda média:
-12.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-48.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.47 USD (2)
Crescimento mensal:
243.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.43 USD
Máximo:
84.72 USD (4.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.65% (84.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.05% (497.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|GBPJPYm
|8
|USDJPYm
|3
|EURJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|EURAUDm
|1
|EURNZDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|GBPJPYm
|-72
|USDJPYm
|-7
|EURJPYm
|-27
|EURUSDm
|9
|BTCUSDm
|26
|EURAUDm
|13
|EURNZDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|GBPJPYm
|-9.7K
|USDJPYm
|182
|EURJPYm
|-4.3K
|EURUSDm
|893
|BTCUSDm
|259K
|EURAUDm
|974
|EURNZDm
|823
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +230.80 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +499.56 USD
Máxima perda consecutiva: -48.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
295%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
8
0%
52
71%
79%
12.08
40.72
USD
USD
40%
1:200