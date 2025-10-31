SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
25 (53.19%)
Negociações com perda:
22 (46.81%)
Melhor negociação:
238.00 BRL
Pior negociação:
-399.00 BRL
Lucro bruto:
1 015.00 BRL (422 pips)
Perda bruta:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (122.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
420.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
12.89%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
23 (48.94%)
Negociações curtas:
24 (51.06%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-6.23 BRL
Lucro médio:
40.60 BRL
Perda média:
-59.45 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-59.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-741.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-6.10%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
621.00 BRL
Máximo:
760.00 BRL (14.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.67% (760.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.62% (381.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +238.00 BRL
Pior negociação: -399 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +122.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -59.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Mean Reverse AI 
Sem comentários
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar