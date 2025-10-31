- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
25 (53.19%)
Negociações com perda:
22 (46.81%)
Melhor negociação:
238.00 BRL
Pior negociação:
-399.00 BRL
Lucro bruto:
1 015.00 BRL (422 pips)
Perda bruta:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (122.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
420.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
12.89%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
23 (48.94%)
Negociações curtas:
24 (51.06%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-6.23 BRL
Lucro médio:
40.60 BRL
Perda média:
-59.45 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-59.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-741.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-6.10%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
621.00 BRL
Máximo:
760.00 BRL (14.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.67% (760.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.62% (381.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +238.00 BRL
Pior negociação: -399 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +122.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -59.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Mean Reverse AI
