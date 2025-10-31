SinaisSeções
Anubis Robot
Murodillo Eshkuvvatov

Anubis Robot

Murodillo Eshkuvvatov
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 194
Negociações com lucro:
586 (49.07%)
Negociações com perda:
608 (50.92%)
Melhor negociação:
16 568.38 USD
Pior negociação:
-7 265.02 USD
Lucro bruto:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Perda bruta:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (4 800.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 023.48 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
67.65%
Depósito máximo carregado:
5.43%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.58
Negociações longas:
693 (58.04%)
Negociações curtas:
501 (41.96%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
18.24 USD
Lucro médio:
323.59 USD
Perda média:
-276.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
89 (-1 185.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 075.93 USD (11)
Crescimento mensal:
3.98%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 675.19 USD
Máximo:
37 522.16 USD (87.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.61% (1 065.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.30% (2 379.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1192
archived 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 21K
archived 408
XAUUSD 352
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -6.4M
archived 0
XAUUSD 175
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16 568.38 USD
Pior negociação: -7 265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4 800.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 185.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
123 mais ...
bitcoin robot Account 
Sem comentários
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
