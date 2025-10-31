- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 194
Negociações com lucro:
586 (49.07%)
Negociações com perda:
608 (50.92%)
Melhor negociação:
16 568.38 USD
Pior negociação:
-7 265.02 USD
Lucro bruto:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Perda bruta:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (4 800.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 023.48 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
67.65%
Depósito máximo carregado:
5.43%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.58
Negociações longas:
693 (58.04%)
Negociações curtas:
501 (41.96%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
18.24 USD
Lucro médio:
323.59 USD
Perda média:
-276.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
89 (-1 185.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 075.93 USD (11)
Crescimento mensal:
3.98%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 675.19 USD
Máximo:
37 522.16 USD (87.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.61% (1 065.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.30% (2 379.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16 568.38 USD
Pior negociação: -7 265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4 800.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 185.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
bitcoin robot Account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
USD
20%
1:500