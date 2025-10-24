- Crescimento
Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
358
Negociações com lucro:
240 (67.03%)
Negociações com perda:
118 (32.96%)
Melhor negociação:
1 177.74 USD
Pior negociação:
-869.40 USD
Lucro bruto:
22 289.63 USD (182 874 pips)
Perda bruta:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (513.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 308.73 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.48%
Depósito máximo carregado:
58.94%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
210 (58.66%)
Negociações curtas:
148 (41.34%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
19.24 USD
Lucro médio:
92.87 USD
Perda média:
-130.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-483.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 045.88 USD (4)
Crescimento mensal:
102.78%
Previsão anual:
1 247.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
389.90 USD
Máximo:
2 311.98 USD (27.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.83% (1 993.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.96% (507.00 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
每次一单，每单带小止损！
