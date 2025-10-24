SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / VX ETH178FC
Meng Fan

VX ETH178FC

Meng Fan
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 600 USD por mês
crescimento desde 2025 176%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
240 (67.03%)
Negociações com perda:
118 (32.96%)
Melhor negociação:
1 177.74 USD
Pior negociação:
-869.40 USD
Lucro bruto:
22 289.63 USD (182 874 pips)
Perda bruta:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (513.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 308.73 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.48%
Depósito máximo carregado:
58.94%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
210 (58.66%)
Negociações curtas:
148 (41.34%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
19.24 USD
Lucro médio:
92.87 USD
Perda média:
-130.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-483.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 045.88 USD (4)
Crescimento mensal:
102.78%
Previsão anual:
1 247.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
389.90 USD
Máximo:
2 311.98 USD (27.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.83% (1 993.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.96% (507.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 275
GBPUSD 57
BTCUST 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.9K
GBPUSD -184
BTCUST 205
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 784
BTCUST 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 177.74 USD
Pior negociação: -869 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +513.16 USD
Máxima perda consecutiva: -483.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

每次一单，每单带小止损！
Sem comentários
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VX ETH178FC
600 USD por mês
176%
0
0
USD
4.8K
USD
19
100%
358
67%
0%
1.44
19.24
USD
59%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.