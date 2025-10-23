- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 948
Negociações com lucro:
6 604 (73.80%)
Negociações com perda:
2 344 (26.20%)
Melhor negociação:
3 447.82 USD
Pior negociação:
-3 332.00 USD
Lucro bruto:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Perda bruta:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (160.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 881.93 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
47.68%
Depósito máximo carregado:
142.24%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
4 605 (51.46%)
Negociações curtas:
4 343 (48.54%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
10.99 USD
Perda média:
-28.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-24 050.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24 050.20 USD (24)
Crescimento mensal:
-86.64%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 510.99 USD
Máximo:
24 077.51 USD (49.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.34% (24 050.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
86.19% (12 449.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8948
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|32K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 447.82 USD
Pior negociação: -3 332 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +160.54 USD
Máxima perda consecutiva: -24 050.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-53%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
33
100%
8 948
73%
48%
1.07
0.53
USD
USD
87%
1:500