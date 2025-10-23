SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Vip Duc Nguyen
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 comentários
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -53%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 948
Negociações com lucro:
6 604 (73.80%)
Negociações com perda:
2 344 (26.20%)
Melhor negociação:
3 447.82 USD
Pior negociação:
-3 332.00 USD
Lucro bruto:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Perda bruta:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (160.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 881.93 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
47.68%
Depósito máximo carregado:
142.24%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
4 605 (51.46%)
Negociações curtas:
4 343 (48.54%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
10.99 USD
Perda média:
-28.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-24 050.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24 050.20 USD (24)
Crescimento mensal:
-86.64%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 510.99 USD
Máximo:
24 077.51 USD (49.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.34% (24 050.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
86.19% (12 449.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 8948
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P 32K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 447.82 USD
Pior negociação: -3 332 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +160.54 USD
Máxima perda consecutiva: -24 050.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
