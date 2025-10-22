- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
762
Negociações com lucro:
506 (66.40%)
Negociações com perda:
256 (33.60%)
Melhor negociação:
42.75 USD
Pior negociação:
-36.32 USD
Lucro bruto:
1 840.82 USD (1 397 884 pips)
Perda bruta:
-1 536.44 USD (1 400 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (73.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.37 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
4.15%
Depósito máximo carregado:
20.46%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
317 (41.60%)
Negociações curtas:
445 (58.40%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
3.64 USD
Perda média:
-6.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-124.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.16 USD (6)
Crescimento mensal:
6.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
133.11 USD (11.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.23% (133.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.35% (371.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|304
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.75 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +73.37 USD
Máxima perda consecutiva: -124.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
10
0%
762
66%
4%
1.19
0.40
USD
USD
31%
1:500