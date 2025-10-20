SinaisSeções
Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
10 (21.27%)
Negociações com perda:
37 (78.72%)
Melhor negociação:
18.85 USD
Pior negociação:
-5.01 USD
Lucro bruto:
78.48 USD (58 148 pips)
Perda bruta:
-73.77 USD (95 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (21.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
4.15%
Depósito máximo carregado:
86.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
12 (25.53%)
Negociações curtas:
35 (74.47%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
7.85 USD
Perda média:
-1.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-26.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.51 USD (11)
Crescimento mensal:
-6.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.62 USD
Máximo:
28.27 USD (34.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.25% (28.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.30% (3.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 38
BTCUSDm 3
USDJPYm 3
GBPJPYm 2
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -5
BTCUSDm -5
USDJPYm 10
GBPJPYm 6
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -4.7K
BTCUSDm -34K
USDJPYm 361
GBPJPYm 486
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.85 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +21.48 USD
Máxima perda consecutiva: -26.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My Trading Journey

Sem comentários
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 08:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.10.20 04:01
Share of trading days is too low
