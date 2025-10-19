SinaisSeções
Yeap Keat Wai

DAXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
23 (38.33%)
Negociações com perda:
37 (61.67%)
Melhor negociação:
23.90 USD
Pior negociação:
-13.17 USD
Lucro bruto:
278.87 USD (28 260 pips)
Perda bruta:
-244.16 USD (23 779 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (37.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
2.52%
Depósito máximo carregado:
6.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
35 (58.33%)
Negociações curtas:
25 (41.67%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
12.12 USD
Perda média:
-6.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-44.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.00 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.73%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.68 USD
Máximo:
53.66 USD (16.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.32% (53.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.34% (5.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.90 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +37.71 USD
Máxima perda consecutiva: -44.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
Daxton Gold

Day trade and swing trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Sem comentários
2025.12.15 14:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 10:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 08:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.