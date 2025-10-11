- Crescimento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
44 (43.13%)
Negociações com perda:
58 (56.86%)
Melhor negociação:
159.62 USD
Pior negociação:
-115.13 USD
Lucro bruto:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Perda bruta:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (276.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.96%
Depósito máximo carregado:
10.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
60 (58.82%)
Negociações curtas:
42 (41.18%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
27.92 USD
Perda média:
-18.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-90.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.58 USD (6)
Crescimento mensal:
10.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
217.80 USD
Máximo:
403.29 USD (18.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.12% (403.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.56% (70.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|36
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|19
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|120
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|20K
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|31K
|GBPUSD
|489
|GBPJPY
|-39
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +159.62 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +276.35 USD
Máxima perda consecutiva: -90.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1112
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
