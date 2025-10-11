SinaisSeções
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Tickmill-Live
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
44 (43.13%)
Negociações com perda:
58 (56.86%)
Melhor negociação:
159.62 USD
Pior negociação:
-115.13 USD
Lucro bruto:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Perda bruta:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (276.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.96%
Depósito máximo carregado:
10.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
60 (58.82%)
Negociações curtas:
42 (41.18%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
27.92 USD
Perda média:
-18.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-90.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.58 USD (6)
Crescimento mensal:
10.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
217.80 USD
Máximo:
403.29 USD (18.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.12% (403.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.56% (70.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 36
XAUUSD 26
BTCUSD 19
GBPUSD 15
GBPJPY 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 120
XAUUSD 16
BTCUSD 3
GBPUSD 18
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 20K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 31K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +159.62 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +276.35 USD
Máxima perda consecutiva: -90.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1112
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
Sem comentários
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
