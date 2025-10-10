- Crescimento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
97 (73.48%)
Negociações com perda:
35 (26.52%)
Melhor negociação:
36.32 USD
Pior negociação:
-46.97 USD
Lucro bruto:
697.46 USD (27 998 pips)
Perda bruta:
-566.71 USD (16 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (48.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
1.49%
Depósito máximo carregado:
30.26%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
87 (65.91%)
Negociações curtas:
45 (34.09%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
7.19 USD
Perda média:
-16.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-35.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.00 USD (2)
Crescimento mensal:
13.62%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
106.87 USD (39.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.50% (51.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.66% (77.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|.JP225Cash
|20
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|188
|.JP225Cash
|38
|USDJPY
|-47
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.2K
|.JP225Cash
|6.9K
|USDJPY
|-672
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +48.36 USD
Máxima perda consecutiva: -35.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1722
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
55%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
98%
132
73%
1%
1.23
0.99
USD
USD
19%
1:500