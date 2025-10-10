SinaisSeções
Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 55%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
97 (73.48%)
Negociações com perda:
35 (26.52%)
Melhor negociação:
36.32 USD
Pior negociação:
-46.97 USD
Lucro bruto:
697.46 USD (27 998 pips)
Perda bruta:
-566.71 USD (16 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (48.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
1.49%
Depósito máximo carregado:
30.26%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
87 (65.91%)
Negociações curtas:
45 (34.09%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
7.19 USD
Perda média:
-16.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-35.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.00 USD (2)
Crescimento mensal:
13.62%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
106.87 USD (39.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.50% (51.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.66% (77.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 99
.JP225Cash 20
USDJPY 10
XAGUSD 2
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 188
.JP225Cash 38
USDJPY -47
XAGUSD -53
WTI 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.2K
.JP225Cash 6.9K
USDJPY -672
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +48.36 USD
Máxima perda consecutiva: -35.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
There is a Take Profit and Stop Loss.


Minimum deposit 100 USD





2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PIF Calm Harbor
30 USD por mês
55%
0
0
USD
1.2K
USD
12
98%
132
73%
1%
1.23
0.99
USD
19%
1:500
Copiar

