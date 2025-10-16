SinaisSeções
Lee33
Hamdan Najib Al Rifqi

Lee33

Hamdan Najib Al Rifqi
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
92 (58.22%)
Negociações com perda:
66 (41.77%)
Melhor negociação:
129.80 USD
Pior negociação:
-106.42 USD
Lucro bruto:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Perda bruta:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (476.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
919.98 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
74.65%
Depósito máximo carregado:
23.85%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
128 (81.01%)
Negociações curtas:
30 (18.99%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
5.35 USD
Lucro médio:
49.66 USD
Perda média:
-56.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-604.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-604.19 USD (9)
Crescimento mensal:
-9.11%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.72 USD
Máximo:
1 395.46 USD (58.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.25% (1 395.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.43% (184.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 148
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 899
AUDJPY 67
EURJPY -8
GBPJPY -100
CHFJPY 93
USDJPY -98
CADJPY -99
NZDJPY 94
NQ100.R -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 59K
AUDJPY 0
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
NQ100.R -725
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.80 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +476.11 USD
Máxima perda consecutiva: -604.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Sem comentários
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
