- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
92 (58.22%)
Negociações com perda:
66 (41.77%)
Melhor negociação:
129.80 USD
Pior negociação:
-106.42 USD
Lucro bruto:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Perda bruta:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (476.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
919.98 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
74.65%
Depósito máximo carregado:
23.85%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
128 (81.01%)
Negociações curtas:
30 (18.99%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
5.35 USD
Lucro médio:
49.66 USD
Perda média:
-56.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-604.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-604.19 USD (9)
Crescimento mensal:
-9.11%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.72 USD
Máximo:
1 395.46 USD (58.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.25% (1 395.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.43% (184.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|899
|AUDJPY
|67
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-100
|CHFJPY
|93
|USDJPY
|-98
|CADJPY
|-99
|NZDJPY
|94
|NQ100.R
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|59K
|AUDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|NQ100.R
|-725
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +129.80 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +476.11 USD
Máxima perda consecutiva: -604.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sem comentários