- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
325
Negociações com lucro:
239 (73.53%)
Negociações com perda:
86 (26.46%)
Melhor negociação:
131.97 USD
Pior negociação:
-767.62 USD
Lucro bruto:
3 172.64 USD (2 033 274 pips)
Perda bruta:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (546.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
546.96 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
94.96%
Depósito máximo carregado:
112.83%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
186 (57.23%)
Negociações curtas:
139 (42.77%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
13.27 USD
Perda média:
-29.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 102.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 102.88 USD (4)
Crescimento mensal:
-86.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 240.00 USD (48.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.39% (1 240.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.88% (1 217.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-17
|EURUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|83K
|BTCUSD
|-54K
|EURUSD
|130
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|GBPUSD
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +131.97 USD
Pior negociação: -768 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +546.96 USD
Máxima perda consecutiva: -1 102.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 168
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 83
|
Alpari-MT5
|1.10 × 115
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
56 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
Sem comentários