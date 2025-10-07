SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldLegends
Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
325
Negociações com lucro:
239 (73.53%)
Negociações com perda:
86 (26.46%)
Melhor negociação:
131.97 USD
Pior negociação:
-767.62 USD
Lucro bruto:
3 172.64 USD (2 033 274 pips)
Perda bruta:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (546.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
546.96 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
94.96%
Depósito máximo carregado:
112.83%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
186 (57.23%)
Negociações curtas:
139 (42.77%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
13.27 USD
Perda média:
-29.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 102.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 102.88 USD (4)
Crescimento mensal:
-86.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 240.00 USD (48.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.39% (1 240.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.88% (1 217.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 285
BTCUSD 28
EURUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -17
EURUSD 5
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 83K
BTCUSD -54K
EURUSD 130
USDJPY 274
USDCHF 48
GBPUSD -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +131.97 USD
Pior negociação: -768 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +546.96 USD
Máxima perda consecutiva: -1 102.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
56 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

Sem comentários
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar