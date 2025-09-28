SinaisSeções
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO

Luana Pires Kisner
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 -5%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
692
Negociações com lucro:
303 (43.78%)
Negociações com perda:
389 (56.21%)
Melhor negociação:
303.80 USD
Pior negociação:
-364.78 USD
Lucro bruto:
12 426.24 USD (643 052 pips)
Perda bruta:
-12 139.11 USD (501 845 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (733.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
735.46 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
73.43%
Depósito máximo carregado:
24.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
505 (72.98%)
Negociações curtas:
187 (27.02%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
41.01 USD
Perda média:
-31.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-850.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-850.80 USD (13)
Crescimento mensal:
-27.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 312.75 USD
Máximo:
1 908.86 USD (27.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.60% (1 908.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.71% (410.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 412
EURUSDxx 166
US100xx 114
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx 163
EURUSDxx -540
US100xx 664
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx -832
EURUSDxx -4.4K
US100xx 146K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +303.80 USD
Pior negociação: -365 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +733.04 USD
Máxima perda consecutiva: -850.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


Copiar

