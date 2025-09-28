- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|412
|EURUSDxx
|166
|US100xx
|114
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDxx
|163
|EURUSDxx
|-540
|US100xx
|664
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDxx
|-832
|EURUSDxx
|-4.4K
|US100xx
|146K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.
Principais ativos
XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.
EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.
US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.
Automação e Gestão de Risco
Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.
Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.
Objetivo
O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.
