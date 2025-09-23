- Crescimento
Negociações:
136
Negociações com lucro:
119 (87.50%)
Negociações com perda:
17 (12.50%)
Melhor negociação:
1.05 USD
Pior negociação:
-0.60 USD
Lucro bruto:
28.76 USD (3 776 pips)
Perda bruta:
-3.56 USD (301 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (6.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.58 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
4.11%
Depósito máximo carregado:
13.70%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
20.00
Negociações longas:
86 (63.24%)
Negociações curtas:
50 (36.76%)
Fator de lucro:
8.08
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.24 USD
Perda média:
-0.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.26 USD (4)
Crescimento mensal:
4.16%
Previsão anual:
50.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.26 USD (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.32% (1.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (6.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|30
|USDCHF
|25
|GBPUSD
|22
|EURAUD
|21
|AUDUSD
|20
|EURUSD
|9
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|4
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|2
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|0
|CADCHF
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|760
|USDCHF
|531
|GBPUSD
|503
|EURAUD
|697
|AUDUSD
|730
|EURUSD
|269
|EURCHF
|73
|AUDCAD
|10
|CADCHF
|20
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.05 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6.58 USD
Máxima perda consecutiva: -1.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
82 mais ...
using scalper that work at night using on tickmil broker.
no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.
Sem comentários
