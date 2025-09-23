SinaisSeções
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
136
Negociações com lucro:
119 (87.50%)
Negociações com perda:
17 (12.50%)
Melhor negociação:
1.05 USD
Pior negociação:
-0.60 USD
Lucro bruto:
28.76 USD (3 776 pips)
Perda bruta:
-3.56 USD (301 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (6.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.58 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
4.11%
Depósito máximo carregado:
13.70%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
20.00
Negociações longas:
86 (63.24%)
Negociações curtas:
50 (36.76%)
Fator de lucro:
8.08
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.24 USD
Perda média:
-0.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.26 USD (4)
Crescimento mensal:
4.16%
Previsão anual:
50.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.26 USD (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.32% (1.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (6.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.05 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6.58 USD
Máxima perda consecutiva: -1.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
82 mais ...
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


Sem comentários
