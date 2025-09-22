SinaisSeções
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0 comentários
Confiabilidade
68 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
55 (63.95%)
Negociações com perda:
31 (36.05%)
Melhor negociação:
214.63 USD
Pior negociação:
-59.03 USD
Lucro bruto:
1 365.90 USD (59 744 pips)
Perda bruta:
-545.25 USD (23 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (394.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
394.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.45%
Depósito máximo carregado:
7.14%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
5.83
Negociações longas:
81 (94.19%)
Negociações curtas:
5 (5.81%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
9.54 USD
Lucro médio:
24.83 USD
Perda média:
-17.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-77.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.31 USD (3)
Crescimento mensal:
32.73%
Previsão anual:
397.17%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
140.87 USD
Máximo:
140.87 USD (28.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.12% (140.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.10% (60.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +214.63 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +394.01 USD
Máxima perda consecutiva: -77.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.