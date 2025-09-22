- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
55 (63.95%)
Negociações com perda:
31 (36.05%)
Melhor negociação:
214.63 USD
Pior negociação:
-59.03 USD
Lucro bruto:
1 365.90 USD (59 744 pips)
Perda bruta:
-545.25 USD (23 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (394.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
394.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.45%
Depósito máximo carregado:
7.14%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
5.83
Negociações longas:
81 (94.19%)
Negociações curtas:
5 (5.81%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
9.54 USD
Lucro médio:
24.83 USD
Perda média:
-17.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-77.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.31 USD (3)
Crescimento mensal:
32.73%
Previsão anual:
397.17%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
140.87 USD
Máximo:
140.87 USD (28.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.12% (140.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.10% (60.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|821
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
164%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
USD
28%
1:500