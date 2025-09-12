- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
36 (53.73%)
Negociações com perda:
31 (46.27%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
-3.35 USD
Lucro bruto:
39.04 USD (9 752 pips)
Perda bruta:
-26.45 USD (6 601 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.65 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
33 (49.25%)
Negociações curtas:
34 (50.75%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
1.08 USD
Perda média:
-0.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.86 USD (4)
Crescimento mensal:
6.32%
Previsão anual:
76.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.73 USD
Máximo:
11.08 USD (10.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.52% (10.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (3.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.15 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4.27 USD
Máxima perda consecutiva: -5.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
15
100%
67
53%
100%
1.47
0.19
USD
USD
11%
1:1