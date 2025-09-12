SinaisSeções
Jiri Balcar

CorAiFx q9

Jiri Balcar
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
36 (53.73%)
Negociações com perda:
31 (46.27%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
-3.35 USD
Lucro bruto:
39.04 USD (9 752 pips)
Perda bruta:
-26.45 USD (6 601 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.65 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
33 (49.25%)
Negociações curtas:
34 (50.75%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
1.08 USD
Perda média:
-0.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.86 USD (4)
Crescimento mensal:
6.32%
Previsão anual:
76.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.73 USD
Máximo:
11.08 USD (10.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.52% (10.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (3.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.15 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4.27 USD
Máxima perda consecutiva: -5.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
