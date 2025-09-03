- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
384
Negociações com lucro:
380 (98.95%)
Negociações com perda:
4 (1.04%)
Melhor negociação:
80.01 USD
Pior negociação:
-36.42 USD
Lucro bruto:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Perda bruta:
-120.35 USD (4 111 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
380 (3 452.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 452.81 USD (380)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.28%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
27.69
Negociações longas:
384 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
28.69
Valor esperado:
8.68 USD
Lucro médio:
9.09 USD
Perda média:
-30.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-120.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.35 USD (4)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
5.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
120.35 USD (0.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.36% (120.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.77% (3 223.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|369K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.01 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 380
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 452.81 USD
Máxima perda consecutiva: -120.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
16
100%
384
98%
100%
28.68
8.68
USD
USD
10%
1:500