Sinais / MetaTrader 4 / ORA Gold No Loss EA
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
384
Negociações com lucro:
380 (98.95%)
Negociações com perda:
4 (1.04%)
Melhor negociação:
80.01 USD
Pior negociação:
-36.42 USD
Lucro bruto:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Perda bruta:
-120.35 USD (4 111 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
380 (3 452.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 452.81 USD (380)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.28%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
27.69
Negociações longas:
384 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
28.69
Valor esperado:
8.68 USD
Lucro médio:
9.09 USD
Perda média:
-30.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-120.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.35 USD (4)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
5.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
120.35 USD (0.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.36% (120.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.77% (3 223.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.01 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 380
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 452.81 USD
Máxima perda consecutiva: -120.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ORA Gold No Loss EA
100 USD por mês
11%
0
0
USD
33K
USD
16
100%
384
98%
100%
28.68
8.68
USD
10%
1:500
Copiar

