A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 14.00 × 1 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1