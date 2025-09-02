- Crescimento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
132 (84.61%)
Negociações com perda:
24 (15.38%)
Melhor negociação:
22.12 USD
Pior negociação:
-43.53 USD
Lucro bruto:
506.44 USD (70 366 pips)
Perda bruta:
-426.10 USD (52 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (293.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.72 USD (61)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.81%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
68 (43.59%)
Negociações curtas:
88 (56.41%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
3.84 USD
Perda média:
-17.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-188.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.07 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.21%
Previsão anual:
-75.38%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
374.26 USD (38.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.63% (373.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.40% (242.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
