Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 comentários
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
132 (84.61%)
Negociações com perda:
24 (15.38%)
Melhor negociação:
22.12 USD
Pior negociação:
-43.53 USD
Lucro bruto:
506.44 USD (70 366 pips)
Perda bruta:
-426.10 USD (52 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (293.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
293.72 USD (61)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.81%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
68 (43.59%)
Negociações curtas:
88 (56.41%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
3.84 USD
Perda média:
-17.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-188.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.07 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.21%
Previsão anual:
-75.38%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
374.26 USD (38.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.63% (373.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.40% (242.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.12 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +293.72 USD
Máxima perda consecutiva: -188.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
