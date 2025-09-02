SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Yearly Investment
Rommy Wijaya

Yearly Investment

Rommy Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 108%
Tickmill-Live04
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
538
Negociações com lucro:
405 (75.27%)
Negociações com perda:
133 (24.72%)
Melhor negociação:
42.02 USD
Pior negociação:
-20.68 USD
Lucro bruto:
1 349.71 USD (300 962 pips)
Perda bruta:
-1 203.24 USD (320 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (98.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.75 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
10.53%
Depósito máximo carregado:
28.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
351 (65.24%)
Negociações curtas:
187 (34.76%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-9.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.58 USD (4)
Crescimento mensal:
-28.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
136.47 USD (36.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.53% (136.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.18% (9.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 468
BTCUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 148
BTCUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.02 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +98.75 USD
Máxima perda consecutiva: -51.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Welcome to Copy My Signal! 🎯

Strategy Used: Breakthrough Strategy

Important Notes Before Copying:

  1. I don’t trade when I’m not in a good mood.

  2. Profit and loss are both natural parts of trading.

  3. Trade at your own risk.

  4. Stop loss is fixed at 100 pips only.

  5. All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.

💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.

Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.


Sem comentários
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Yearly Investment
30 USD por mês
108%
0
0
USD
146
USD
17
100%
538
75%
11%
1.12
0.27
USD
50%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.