- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 560
Negociações com lucro:
3 644 (65.53%)
Negociações com perda:
1 916 (34.46%)
Melhor negociação:
3 444.36 USD
Pior negociação:
-1 538.90 USD
Lucro bruto:
232 559.52 USD (605 213 pips)
Perda bruta:
-147 499.95 USD (659 759 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (174.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 085.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
15.46%
Depósito máximo carregado:
124.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
209
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.93
Negociações longas:
2 590 (46.58%)
Negociações curtas:
2 970 (53.42%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
15.30 USD
Lucro médio:
63.82 USD
Perda média:
-76.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 614.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 052.20 USD (3)
Crescimento mensal:
8.08%
Previsão anual:
98.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10 836.26 USD
Máximo:
14 349.71 USD (13.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.98% (14 479.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.04% (32 250.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5506
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|90K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-46K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 444.36 USD
Pior negociação: -1 539 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +174.10 USD
Máxima perda consecutiva: -2 614.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.14 × 365
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
7 mais ...
