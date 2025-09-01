SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DCA MASTER
Ho Phi Diep

DCA MASTER

Ho Phi Diep
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 560
Negociações com lucro:
3 644 (65.53%)
Negociações com perda:
1 916 (34.46%)
Melhor negociação:
3 444.36 USD
Pior negociação:
-1 538.90 USD
Lucro bruto:
232 559.52 USD (605 213 pips)
Perda bruta:
-147 499.95 USD (659 759 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (174.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 085.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
15.46%
Depósito máximo carregado:
124.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
209
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.93
Negociações longas:
2 590 (46.58%)
Negociações curtas:
2 970 (53.42%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
15.30 USD
Lucro médio:
63.82 USD
Perda média:
-76.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 614.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 052.20 USD (3)
Crescimento mensal:
8.08%
Previsão anual:
98.06%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10 836.26 USD
Máximo:
14 349.71 USD (13.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.98% (14 479.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.04% (32 250.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5506
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 90K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -46K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 444.36 USD
Pior negociação: -1 539 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +174.10 USD
Máxima perda consecutiva: -2 614.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
7 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DCA MASTER
30 USD por mês
84%
0
0
USD
186K
USD
27
99%
5 560
65%
15%
1.57
15.30
USD
26%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.