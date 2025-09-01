- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
139 (78.53%)
Negociações com perda:
38 (21.47%)
Melhor negociação:
15.75 USD
Pior negociação:
-38.94 USD
Lucro bruto:
400.11 USD (53 088 pips)
Perda bruta:
-387.76 USD (54 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (70.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.25 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
76 (42.94%)
Negociações curtas:
101 (57.06%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
2.88 USD
Perda média:
-10.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-156.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.51 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-19.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.85 USD
Máximo:
227.36 USD (31.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.46% (227.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.14% (238.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|530
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.75 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +70.25 USD
Máxima perda consecutiva: -156.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 15
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|2.50 × 2
|
DBGMarkets-Live
|3.04 × 543
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
23
0%
177
78%
100%
1.03
0.07
USD
USD
52%
1:500