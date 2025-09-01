SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Raiden AUD
Christia Nency Tri

Raiden AUD

Christia Nency Tri
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
139 (78.53%)
Negociações com perda:
38 (21.47%)
Melhor negociação:
15.75 USD
Pior negociação:
-38.94 USD
Lucro bruto:
400.11 USD (53 088 pips)
Perda bruta:
-387.76 USD (54 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (70.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.25 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
76 (42.94%)
Negociações curtas:
101 (57.06%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
2.88 USD
Perda média:
-10.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-156.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.51 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-19.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.85 USD
Máximo:
227.36 USD (31.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.46% (227.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.14% (238.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 63
NZDCAD 40
AUDNZD 20
GBPCHF 14
GBPJPY 14
EURAUD 10
USDJPY 9
EURJPY 6
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 88
NZDCAD 59
AUDNZD -139
GBPCHF -63
GBPJPY 57
EURAUD 28
USDJPY 59
EURJPY -84
USDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -25K
GBPCHF -5K
GBPJPY 8.6K
EURAUD 4.3K
USDJPY 8.9K
EURJPY -13K
USDCHF 530
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.75 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +70.25 USD
Máxima perda consecutiva: -156.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live02
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 15
FxPro.com-Real07
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
2.50 × 2
DBGMarkets-Live
3.04 × 543
Sem comentários
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 19:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
