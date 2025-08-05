- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
216 (47.16%)
Negociações com perda:
242 (52.84%)
Melhor negociação:
240.00 BRL
Pior negociação:
-120.00 BRL
Lucro bruto:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Perda bruta:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (144.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
240.00 BRL (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
54.61%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
47 segundos
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
221 (48.25%)
Negociações curtas:
237 (51.75%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.48 BRL
Lucro médio:
7.56 BRL
Perda média:
-7.66 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-47.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-120.00 BRL (1)
Crescimento mensal:
1.67%
Previsão anual:
20.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
479.00 BRL
Máximo:
623.00 BRL (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.05% (622.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (18.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +240.00 BRL
Pior negociação: -120 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -47.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Sem comentários
