Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
216 (47.16%)
Negociações com perda:
242 (52.84%)
Melhor negociação:
240.00 BRL
Pior negociação:
-120.00 BRL
Lucro bruto:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Perda bruta:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (144.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
240.00 BRL (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
54.61%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
47 segundos
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
221 (48.25%)
Negociações curtas:
237 (51.75%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.48 BRL
Lucro médio:
7.56 BRL
Perda média:
-7.66 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-47.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-120.00 BRL (1)
Crescimento mensal:
1.67%
Previsão anual:
20.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
479.00 BRL
Máximo:
623.00 BRL (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.05% (622.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (18.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 -10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +240.00 BRL
Pior negociação: -120 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -47.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Sem comentários
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RAPTOR STL10 TKP20
30 USD por mês
2%
0
0
USD
529
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
31%
1:1
