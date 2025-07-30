- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
203 (79.29%)
Negociações com perda:
53 (20.70%)
Melhor negociação:
2.69 USD
Pior negociação:
-0.91 USD
Lucro bruto:
28.92 USD (22 287 pips)
Perda bruta:
-17.33 USD (15 932 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (1.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.48 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.76%
Depósito máximo carregado:
3.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
151 (58.98%)
Negociações curtas:
105 (41.02%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
0.14 USD
Perda média:
-0.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.84 USD (11)
Crescimento mensal:
38.22%
Previsão anual:
463.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.40 USD
Máximo:
4.03 USD (22.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.40% (4.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.57% (1.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|240
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US500Cash
|8
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US500Cash
|5.8K
|USDJPY
|391
|USDCHF
|91
|EURUSD
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.69 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1.84 USD
Máxima perda consecutiva: -2.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2876
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 348
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
25
USD
USD
36
0%
256
79%
82%
1.66
0.05
USD
USD
18%
1:500