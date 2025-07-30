SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / US500
Yaroslav Gnidets

US500

Yaroslav Gnidets
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 90%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
203 (79.29%)
Negociações com perda:
53 (20.70%)
Melhor negociação:
2.69 USD
Pior negociação:
-0.91 USD
Lucro bruto:
28.92 USD (22 287 pips)
Perda bruta:
-17.33 USD (15 932 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (1.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.48 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.76%
Depósito máximo carregado:
3.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
151 (58.98%)
Negociações curtas:
105 (41.02%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
0.14 USD
Perda média:
-0.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.84 USD (11)
Crescimento mensal:
38.22%
Previsão anual:
463.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.40 USD
Máximo:
4.03 USD (22.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.40% (4.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.57% (1.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US500Cash 240
USDJPY 11
USDCHF 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US500Cash 8
USDJPY 2
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US500Cash 5.8K
USDJPY 391
USDCHF 91
EURUSD 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.69 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1.84 USD
Máxima perda consecutiva: -2.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2876
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 348
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Sem comentários
2025.12.09 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
