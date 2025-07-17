SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Best AI Gold Trader
Mehta Pratik Bharatbhai

Best AI Gold Trader

Mehta Pratik Bharatbhai
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -27%
IG-LIVE
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 492
Negociações com lucro:
924 (61.93%)
Negociações com perda:
568 (38.07%)
Melhor negociação:
102.45 SGD
Pior negociação:
-246.86 SGD
Lucro bruto:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
Perda bruta:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
154 (57.07 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
212.51 SGD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
32.65%
Depósito máximo carregado:
101.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
185
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
673 (45.11%)
Negociações curtas:
819 (54.89%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.30 SGD
Lucro médio:
4.38 SGD
Perda média:
-7.92 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-6.89 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-329.96 SGD (4)
Crescimento mensal:
0.41%
Previsão anual:
4.99%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
810.63 SGD
Máximo:
865.36 SGD (559.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.23% (669.49 SGD)
Pelo Capital Líquido:
19.45% (305.22 SGD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD.s 627
XAUUSD.s 515
EURUSD.s 237
USDJPY.s 104
USDSGD.s 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD.s -473
XAUUSD.s 83
EURUSD.s -21
USDJPY.s -39
USDSGD.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD.s -113K
XAUUSD.s -2.2K
EURUSD.s -3.1K
USDJPY.s -2.8K
USDSGD.s -16
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +102.45 SGD
Pior negociação: -247 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +57.07 SGD
Máxima perda consecutiva: -6.89 SGD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.

Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.


2026.01.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.4% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Best AI Gold Trader
99 USD por mês
-27%
0
0
USD
10K
SGD
27
88%
1 492
61%
33%
0.89
-0.30
SGD
35%
1:200
