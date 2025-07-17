- Crescimento
Negociações:
1 492
Negociações com lucro:
924 (61.93%)
Negociações com perda:
568 (38.07%)
Melhor negociação:
102.45 SGD
Pior negociação:
-246.86 SGD
Lucro bruto:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
Perda bruta:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
154 (57.07 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
212.51 SGD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
32.65%
Depósito máximo carregado:
101.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
185
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
673 (45.11%)
Negociações curtas:
819 (54.89%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.30 SGD
Lucro médio:
4.38 SGD
Perda média:
-7.92 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-6.89 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-329.96 SGD (4)
Crescimento mensal:
0.41%
Previsão anual:
4.99%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
810.63 SGD
Máximo:
865.36 SGD (559.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.23% (669.49 SGD)
Pelo Capital Líquido:
19.45% (305.22 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD.s
|627
|XAUUSD.s
|515
|EURUSD.s
|237
|USDJPY.s
|104
|USDSGD.s
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD.s
|-473
|XAUUSD.s
|83
|EURUSD.s
|-21
|USDJPY.s
|-39
|USDSGD.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD.s
|-113K
|XAUUSD.s
|-2.2K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDJPY.s
|-2.8K
|USDSGD.s
|-16
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.45 SGD
Pior negociação: -247 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +57.07 SGD
Máxima perda consecutiva: -6.89 SGD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.
Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.
