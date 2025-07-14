- Crescimento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
503 (77.14%)
Negociações com perda:
149 (22.85%)
Melhor negociação:
196.00 USD
Pior negociação:
-722.50 USD
Lucro bruto:
15 333.99 USD (85 553 pips)
Perda bruta:
-15 382.24 USD (85 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (1 337.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 466.54 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
16.34%
Depósito máximo carregado:
2.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
420 (64.42%)
Negociações curtas:
232 (35.58%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
30.49 USD
Perda média:
-103.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-792.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 004.20 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.61%
Previsão anual:
-92.36%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
559.33 USD
Máximo:
2 123.70 USD (18.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.17% (2 123.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.41% (664.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|579
|GBPUSDu
|59
|EURUSDu
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|456
|GBPUSDu
|-356
|EURUSDu
|-149
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|4.8K
|GBPUSDu
|-3.5K
|EURUSDu
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
