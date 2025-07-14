SinaisSeções
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
503 (77.14%)
Negociações com perda:
149 (22.85%)
Melhor negociação:
196.00 USD
Pior negociação:
-722.50 USD
Lucro bruto:
15 333.99 USD (85 553 pips)
Perda bruta:
-15 382.24 USD (85 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (1 337.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 466.54 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
16.34%
Depósito máximo carregado:
2.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
420 (64.42%)
Negociações curtas:
232 (35.58%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
30.49 USD
Perda média:
-103.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-792.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 004.20 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.61%
Previsão anual:
-92.36%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
559.33 USD
Máximo:
2 123.70 USD (18.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.17% (2 123.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.41% (664.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 579
GBPUSDu 59
EURUSDu 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 456
GBPUSDu -356
EURUSDu -149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 4.8K
GBPUSDu -3.5K
EURUSDu -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +196.00 USD
Pior negociação: -723 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 337.16 USD
Máxima perda consecutiva: -792.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBFuturesIndonesia-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
