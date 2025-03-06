Moedas / SRDX
SRDX: Surmodics Inc
31.97 USD 0.07 (0.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRDX para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.64 e o mais alto foi 32.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Surmodics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
31.64 32.15
Faixa anual
26.00 40.39
- Fechamento anterior
- 31.90
- Open
- 32.00
- Bid
- 31.97
- Ask
- 32.27
- Low
- 31.64
- High
- 32.15
- Volume
- 144
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- -5.41%
- Mudança de 6 meses
- 6.00%
- Mudança anual
- -17.30%
